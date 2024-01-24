"الجمهورية": منصوري سيُصدر التعميم 151 المُلزم للمصارف بعد إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه "عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت إعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم".