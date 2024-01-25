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محليات

"الجمهورية": هل تستضيف قطر حواراً رئاسياً لبنانياً؟

2024-01-25 | 01:18
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&quot;الجمهورية&quot;: هل تستضيف قطر حواراً رئاسياً لبنانياً؟
"الجمهورية": هل تستضيف قطر حواراً رئاسياً لبنانياً؟

كشف ديبلوماسي عربي لصيفة "الجمهورية" ان "فكرة إجراء حوار بين اللبنانيين متداولة داخل "اللجنة الخماسية"، سواء في بيروت او في واحدة من عواصم دول الخماسية".

واشار الديبلوماسي العربي الى أنّ قطر قد لا تمانع في استضافة حوار رئاسي لبناني، الا أنّ هذه الفكرة ليست ناضجة حتى الآن، لا سيما أنّ بعض أعضاء "الخماسية" يتحدّثون صراحة عن أولوية مواكبة الدول لتطورات المنطقة وتداعيات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ويفضّلون إن توافقَ اللبنانيون على إجراء حوار فيما بينهم، أن يحصل هذا الحوار في بيروت بمواكبة مباشرة من اللجنة الخماسية".

"الجمهورية": هل تستضيف قطر حواراً رئاسياً لبنانياً؟

محليات

قطر

الانتخابات الرئاسية

اللجنة الخماسية

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