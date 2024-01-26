ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

قال نائب إن جهة ناشطة أخبرته أنها في صدد جمع معلومات عن الملكية العقارية لأحد النواب الذي اتهم الآخرين بالمافيا في مجلس النواب وقال إن الأخير تمكن في وقت سابق من اصدار مرسوم رفع فيه شقيقه من جندي إلى ضابط في الأمن العام دون سائر زملائه المستحقين والذين حرموا تلك الفرصة.

الموقع الذي قصفته إسرائيل أمس قرب بركة جبور كانت أشارت إليه تقارير في أيلول الماضي معتبرة أنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق “أهداف إرهابية” ضد إسرائيل. وانه قد يتسع لطائرات ومسيرات متوسطة الحجم.

ينقل وفق المعلومات من بعض الجهات السياسية الفاعلة، أن أحد المقربين من مرجع حكومي سابق كان له دور كبير في خوض معركة على خلفية قضية قضائية وكان على تواصل مع مرجعيته السياسية لهذه الغاية.

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الجمهورية

تعهد مرجع مالي اثبت فاعلية سياساته، أن يلغي إصدار تعميم بديل للتعميم ١٥١ اذا لم يتولَّ المجلس النيابي مهمة تحديد سعر الدولار المصرفي.

مصادر قضائية عليا أبدت إستياءها من الشعارات التي رفعها أصحاب قضية محقة وقالت إن تصرفات هؤلاء لا تخدم قضيتهم.

يقول سفير واسع الإطلاع إن استحقاقاً حساساً تحاول مجموعة دولية إيجاد حل له إنما الأساس أن نحلّه في الداخل.

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اللواء

في خطوة غير مسبوقة، بدأت جهات أمنية لبنانية ذات صلاحية إقفال محلات الاتجار بالخضار والفواكه لغير اللبنانيين من دون الحصول على إذن، وتأدية الرسوم المطلوبة.

لم تلحظ لقاءات أو أحاديث بين نواب من «تكتل» و«كتلة» على غرار ما كان يحصل في المرات السابقة على هامش الجلسات.

تبلَّغ لبنان بالطرق الدبلوماسية أن دعماً سيتوفر في مجالات المال والطاقة للبنان، خصوصاً بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

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نداء الوطن

بعد سرقة خطوط التوتر العالي في منشآت النفط في الزهراني، أظهرت التحقيقات أنّ عمالاً في مؤسسة عامة كبيرة، قد قاموا بتفكيك الشبكة تحت إشراف موظف كبير في المؤسسة، فيما تسعى جهات سياسية إلى إجبار الشهود على تغيير إفاداتهم لتحوير التحقيق.

تحاول جهات سياسية إدخال 300 متدرب إلى الجامعة اللبنانية تحت عنوان ملء الشغور الاداري في الكادر الوظيفي للجامعة خلافاً لقانون موازنة العام 2019 الذي منع التوظيف نهائياً.

تسعى ادارة مجلس الانماء والاعمار إلى تخصيص 1%؜ من قيمة مشروع قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، لموظفي المجلس.

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البناء

يعتقد مصدر دبلوماسي أن المواجهة الأخيرة في خليج عدن بين اليمن والبحرية الأميركية كانت نقطة فاصلة في وضع القيادة الأميركية بين خيار الحرب الشاملة وتسريع البحث عن حلول سياسية بعيداً عن الشعارات المعلبة. وأن قرار انسحاب البوارج الأميركية والزوارق الحربية أمام الهجوم اليمني هو قرار اتخذ على أعلى المستويات ويترجم الرؤية التي تقول بأن التورط في مواجهة تنتهي بخسائر بشريّة بات داهماً، وهو يعني الانزلاق إلى حرب تخرج عن السيطرة. وهذه اللحظة سوف تكون حاضرة كنقطة تحوّل في رسم السياسات اللاحقة.

توقفت قوى المقاومة في العراق أمام الإعلان عن تلقي الحكومة لرسالة أميركية رسمية تُبدي الاستعداد لبدء التفاوض على إنهاء عمل قوات التحالف في العراق دون شرط وقف الهجمات عليها والاكتفاء بتأكيد حق الردّ عند التعرّض لهجمات أثناء التفاوض. ورأت في هذا التطور فتح مسار تفاوضيّ يحتاج من المقاومة مواصلة عمليّاتها حتى يكتمل ويتوّج بالنجاح مع إعطاء الأولوية للمهمة التي وضعتها المقاومة بعد الهجمات الأميركيّة على اليمن بفتح جبهة البحر المتوسط وإقفال الموانئ الإسرائيلية بالنار.

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الأنباء

بعض التعليقات على مواقف مرجعية سياسية كشفت عن قصر نظر أصحابها وعدم إدراكهم حقيقة الأمور.

تشاطر بعض الكتل بات مكشوفاً في تبرير غيابهم عن بعض الجلسات وحضور أخرى.

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الأخبار

انزعج بعض مخاتير بيروت المحسوبين على رئيس لقاء «كلنا لبيروت» الوزير السابق محمد شقير من تقديمه مساعدات أدوية في العاصمة، معتمداً على تدقيق موظفين تابعين له في الطلبات من دون المرور عبرهم أو التدقيق معهم في أسماء طالبي المساعدات.

علمت «الأخبار» أن جلسة مرتقبة للجنة الاقتصاد النيابية ستُعقد بناء على طلب عددٍ من أعضائها الذين يضغطون لاستدعاء وزير الاقتصاد أمين سلام للاطّلاع منه على تفاصيل ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي تميم. وكان سلام اشترط على شركات التأمين التي طلبت تجديد رخص عملها، إجراء دراسات حول ملاءتها المالية، وإلزامها بإعداد الدراسة عبر شركة تدقيق يملكها تميم مقابل مبالغ ضخمة. وحُوّل الملف إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد شكوى قدّمتها إحدى الشركات مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه تميم وهو يتقاضى مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى من 300 ألف مقابل «إعداد الدراسة». وأوقف إبراهيم كلاً من تميم وشقيق الوزير كريم سلام، قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز سفره واستدعائه إلى التحقيق أكثر من مرة، فيما أبقى على الأول موقوفاً.

اخلى مكتب المخدرات مساء أمس سراح المراسل في قناة mtv آلان درغام بعدما أحاله المحامي العام التمييزي غسان خوري موقوفاً إلى المكتب. وكان قد عُثر في حوزة درغام على غرام من الكوكايين أثناء تفتيشه في مطار بيروت في طريقه الى الولايات المتحدة. وبعد مخابرة خوري، أمر بتوقيفه. وإثر التحقيق معه في مكتب المخدرات، أُخلي سبيله بعدما تبيّن أنها المرة الأولى التي يوقف فيها، وأن الكوكايين الذي في حوزته كان للتعاطي وليس للترويج.

أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى النيابة العامة المالية بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أفرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.

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