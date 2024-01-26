قوى الأمن تعلن عن تدابير سير اليوم بسبب إنعقاد جلسة لمجلس النواب
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "الساعة 15:00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيعقَد في مجلس النواب جلسة عامة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2024.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًا طيلة فترة إنعقاد الجلسة إعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء."
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للإزدحام.