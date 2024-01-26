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محليات

وزير التربية يعلن عن تحويلات مالية بالدولار لعدد من المدارس الرسميّة

2024-01-26 | 03:03
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وزير التربية يعلن عن تحويلات مالية بالدولار لعدد من المدارس الرسميّة
وزير التربية يعلن عن تحويلات مالية بالدولار لعدد من المدارس الرسميّة

ترأس وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء، ودرس طلبات المؤسسات الجامعية وعددا من القضايا المبدئية في التعليم العالي، واتخذ في شأن كل منها القرارات المناسبة .

وأعلن الحلبي، أن 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها  تتلقى تباعا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، ولفت إلى أن هناك ١٥٨ ثانوية  تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي .

ودعا "المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد، إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة لكي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها، وسداد أجور وبدلات مترتبة أساسا على صناديقها" .

 
وزير التربية يعلن عن تحويلات مالية بالدولار لعدد من المدارس الرسميّة

محليات

وزير التربية

المدارس

عباس الحلبي

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