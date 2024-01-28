الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان .. لمتابعة البث المباشر:

زوار عين التينة نقلاً عن بري لـ #الجديد: متحمسٌ لإجراء الإنتخابات الرئاسية ومستعد للتعاون مع أي حراك دولي بمعزل عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان