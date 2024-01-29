بري تسلّم من ديوان المحاسبة قطعي حسابات عن 2001 و 2002 وتقريراً خاصاً يتعلق بوزارة الإتصالات

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران ، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ، رئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والمستشارين رانيا اللقيس، نجوى خوري وجوزف كسرواني والمدقق الاول الدكتور محمد غادر. الوفد سلّم بري قطعي حسابات عن العامين 2001 و 2002 وتقريراً خاصاً يتعلق بوزارة الإتصالات، وأكد الوفد لرئيس المجلس أن الديوان لم يتوقف يوما عن إنجاز قطوعات الحسابات بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها كل الادارات في البلد ، وأن ديوان المحاسبة بصدد التعاون مع البنك الدولي لتأمين دعم مادي للديوان لإنجاز هذه القطوعات في اسرع وقت ممكن.