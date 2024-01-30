مراسل الجديد: وصول سفراء الخماسية إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري بإنتظار بدء الإجتماع بعد دقائق قليلة

داوود رمال لـ #هنا_بيروت: السفير السعودي وليد البخاري يتواصل في العديد من الملفات مع الرئيس سعد الحريري وهو لا زال يساعد في حل الكثير من الملفات ولكن بصمت وبعيدا من الاعلام