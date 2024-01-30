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محليات

سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء

2024-01-30 | 08:08
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سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء
سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء

 
 
 
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير جمهورية مصر العربية  علاء موسى ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون بحضور مستشاري الرئيس بري الدكتور محمود بري وعلي حمدان اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي .
الرئيس نبيه بري اوضح بعد اللقاء ان الموقف كان موحداً  والإجتماع مفيد وواعد .
سفراء اللجنة الخماسية اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة .. وهكذا كانت الاجواء

محليات

اللجنة الخماسية

نبيه بري

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