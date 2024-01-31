اندلاع حريق هائل إثر انفجار خط أنابيب غاز في أوكلاهوما الأميركية

إندلع حريق ضخم إثر انفجار خط أنابيب غاز مساء أمس في أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب "روسيا اليوم".وأدى الحادث، الذي وقع عند تقاطع طريق NS 154 وطريق EW 29 في مقاطعة بيفر، إلى اندلاع ألسنة لهب شديدة ارتفعت إلى أكثر من 500 قدم في السماء. وكانت شدة الانفجار هائلة لدرجة أنه تم تسجيل بصمة حرارية قوية على صور الأقمار الصناعية.واستجابت وكالات الطوارئ بسرعة للوضع الحساس، حيث تم إرسال وحدات من إدارة إطفاء بوكر، وسرعان ما أقامت محيطا آمنا على مسافة من النيران المشتعلة، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية.