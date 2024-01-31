وزارة الطاقة: الضريبة الإستثنائية مُمكنة اذا كانت منطقية وتفرض على الأرباح وليس على الإيرادات أو على قيمة الكميات المستوردة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان أكد أن "الوزارة غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي في شأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست في وارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه".