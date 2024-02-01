الإنقلاب الجوّي مستمر... وهذه توقعات الطقس

وهذه تفاصيل أحوال الطقس للأيام المقبلة:

الأربعاء: تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال 800 متر خلال الليل .

الخميس: ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة: تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل.