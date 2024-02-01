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محليات

بوحبيب: حزب الله دائماً يقول أن الدولة هي المسؤولة عن التفاوض... وماذا قال عن عودة هوكشتاين؟

2024-02-01 | 03:58
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بوحبيب: حزب الله دائماً يقول أن الدولة هي المسؤولة عن التفاوض... وماذا قال عن عودة هوكشتاين؟
بوحبيب: حزب الله دائماً يقول أن الدولة هي المسؤولة عن التفاوض... وماذا قال عن عودة هوكشتاين؟

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، عقب لقائه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيروت، إلى "أننا نريد إظهار الحدود البرية والانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وكفرشوبا ووقف الخروقات، ولا خلافات بين اللبنانيين على ذلك".

وحول زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، قال بوحبيب: "إذا أتى هوكشتاين فلديه شيئ و"إذا طوّل" فلا شيء لديه بعد".

وأوضح بوحبيب، أنّ "هناك حوارًا بيننا وبين حزب الله، والحزب دائما يقول أنّ الدولة هي المسؤولة عن التفاوض"، حول الحدود البرية الجنوبية.

بوحبيب: حزب الله دائماً يقول أن الدولة هي المسؤولة عن التفاوض... وماذا قال عن عودة هوكشتاين؟

محليات

عبدالله بو حبيب

حزب الله

آموس هوكشتاين

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