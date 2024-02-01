بوحبيب: حزب الله دائماً يقول أن الدولة هي المسؤولة عن التفاوض... وماذا قال عن عودة هوكشتاين؟

وحول زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، قال بوحبيب: "إذا أتى هوكشتاين فلديه شيئ و"إذا طوّل" فلا شيء لديه بعد".

وأوضح بوحبيب، أنّ "هناك حوارًا بيننا وبين حزب الله، والحزب دائما يقول أنّ الدولة هي المسؤولة عن التفاوض"، حول الحدود البرية الجنوبية.