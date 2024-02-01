صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة المطلة بإصبع الجليل عند الحدود مع لبنان

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومرجليوت ومسكاف عام وكفار يوفال ومعيان باروخ و المنارة و المطلة وكفار جلعادي وبيت هيلل في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة.