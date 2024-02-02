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محليات

كاميرون لـ"النهار": على حزب الله الابتعاد عن الحدود إلى شمال الليطاني

2024-02-02 | 00:54
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كاميرون لـ&quot;النهار&quot;: على حزب الله الابتعاد عن الحدود إلى شمال الليطاني
كاميرون لـ"النهار": على حزب الله الابتعاد عن الحدود إلى شمال الليطاني

لا يتوانى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ،بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار"، عن الإقرار بإخفاقات تطبيق اتفاق أوسلو والعبر منها، وعن التأكيد على ضرورة تغيير الواقع السياسي الذي سبق 7 "أكتوبر"، ليخلص الى أن لا حل من دون دولتين لشعبين.

 وكشف كاميرون في حديث لـ ”النهار” خلال زيارته السريعة امس لبيروت عن ملامح هذه الرؤية وعن الحاجة الى سلطة فلسطينية متجددة في الضفة الغربية وغزة. أما مصير حركة “حماس” فليس واضحاً بعد بشكل عملي في المقاربة المذكورة.

وإذ أبدى كاميرون تفاؤله بنجاح مقترح الهدنة بين الكيان الأسرائيلي و”حماس”، فإنه شدّد على ضرورة "عدم تضييع الوقت خلال الهدنة” لدفع جهود الرؤية السياسية.

أما هدنة غزة أو حتى أي وقف مستدام لإطلاق النار، فليس من شأنيهما أن يلغيا الحاجة، وفق كاميرون، الى إبعاد “حزب الله” عناصره عن الحدود إلى شمال الليطاني، واضطلاع الجيش اللبناني بدور أكبر.

وقال كاميرون رداً على سؤال : "أعتقد أننا بحاجة إلى وقف التصعيد والبحث عن البديل."

وتابع: "هناك بديل جيّد يتضمن تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن ينقِل “حزب الله” قواته إلى شمال نهر الليطاني، والترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود، ورفع مستوى التدريب والاستفادة من الجيش اللبناني للقيام بالمزيد من الدوريات الحدودية."

واضاف وزير الخارجية البريطاني : "أعتقد أننا إذا جمعنا هذه العوامل معاً، بحذر، يمكننا أن نثبت أن هناك طريقاً للسلام والاستقرار بدلاً من الحرب. ولكن علينا أن نتحرك بسرعة."

و رداً على سؤال ان كان هناك فرص للتوصل إلى الحلول الديبلوماسية؟ قال : "أعتقد أن هناك فرصة جيدة. لأنني لا أعتقد، بحسب ما قيل لي، أن “حزب الله” يريد تصعيد الحرب، ولا حتى "إسرائيل" تريد التصعيد، لكن ما تسمعونه من الإسرائيليين هو أن ما بين 80 إلى 100 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم في شمال "إسرائيل"، وهؤلاء بحاجة إلى العودة لمنازلهم، ولذلك يحتاجون إلى مزيد من الأمن،"

 

وتابع : "أنا متأكد من أن الناس في لبنان سيقولون الشيء نفسه. لذا هناك حاجة لهذه الديبلوماسية، وهناك حاجة لهذه الحركة من “حزب الله” والجيش اللبناني، وتعزيز قوات اليونيفيل. هناك حاجة لكل هذه الأمور، لذلك أعتقد أنه من المهم أن نأتي ونستمع الى الآخرين، كما كنت أفعل اليوم مع رئيس الوزراء ومع قائد الجيش اللبناني، لنستمع إلى ما يعتقدون أنه ضروري ومن ثم ينبغي على أصدقاء لبنان، مثل المملكة المتحدة، المساعدة في حل هذه الأمور."

وعن رسالته المباشرة  التي وجهها للمسؤولين اللبنانيين في هذا الشأن؟ ، قال كاميون : "كانت رسالتي المباشرة إلى المسؤولين اللبنانيين، وإلى رئيس الوزراء، وإلى رئيس مجلس النواب، أن بريطانيا تريد المساعدة، وإذا عدتم 10 سنوات إلى الوراء عندما كنت رئيساً للوزراء، فقد بدأنا البرنامج التدريبي مع الجيش اللبناني، حيث قمنا بتطوير أفواج الحدود، و لقد كانت العملية ناجحة بشكل لا يصدق. لقد قمنا بتدريب 26,500 جندي من الجيش اللبناني، ونحن فخورون بما قمنا به. لقد قاموا بعمل رائع على الحدود مع سوريا، وأوقفوا تهريب المخدرات، وأوقفوا تهريب البشر، وأوقفوا توغل “داعش” الذي كان يمكن أن يحدث بعد تشكيل الخلافة في سوريا والعراق، لذا فقد قاموا بعمل عظيم. وأعتقد أن جزءًا مما هو مطلوب منهم هو أن يلعبوا دورًا أكبر في جنوب لبنان، مع إبعاد “حزب الله” عناصره عن الحدود."

كاميرون لـ"النهار": على حزب الله الابتعاد عن الحدود إلى شمال الليطاني

محليات

كاميرون

حزب الله

القرار 1701

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