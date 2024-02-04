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محليات

"ندعو الى ضبط النفس" ... بيان لوزارة الخارجية تعليقاً على القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق

2024-02-04 | 05:05
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&quot;ندعو الى ضبط النفس&quot; ... بيان لوزارة الخارجية تعليقاً على القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق
"ندعو الى ضبط النفس" ... بيان لوزارة الخارجية تعليقاً على القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق


تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن عميق قلقها من  القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا" من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين.
تذكر الوزارة بأن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى إنتهاك سيادة وأمن الاردن الشقيق، وإستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه.
تدعو الوزارة الى ضبط النفس، وإحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا" الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع.
كما تطالب الوزارة  بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة، وفقا" لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة. 
"ندعو الى ضبط النفس" ... بيان لوزارة الخارجية تعليقاً على القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق

محليات

وزارة الخارجية

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قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان
06:39

قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، وذلك خلال شهر أيار من العام الماضي، وسحبا، بواسطتها، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرافات آلية" عدة، وذلك، بعد أن كان المدعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانية والرقم السري العائد لها، وقبل أن يتمكن من إيقاف عمل البطاقة.

06:39

قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، وذلك خلال شهر أيار من العام الماضي، وسحبا، بواسطتها، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرافات آلية" عدة، وذلك، بعد أن كان المدعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانية والرقم السري العائد لها، وقبل أن يتمكن من إيقاف عمل البطاقة.

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