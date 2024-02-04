"ندعو الى ضبط النفس" ... بيان لوزارة الخارجية تعليقاً على القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق



تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا" من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين.

تذكر الوزارة بأن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى إنتهاك سيادة وأمن الاردن الشقيق، وإستهداف أفراد أميركيين متواجدين على أراضيه.

تدعو الوزارة الى ضبط النفس، وإحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا" الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع.

كما تطالب الوزارة بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة، وفقا" لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.