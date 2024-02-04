ميشال الدويهي: إجراء الانتخابات البلدية ليس مجرد واجب بل هو استحقاق وطني يجب تحقيقه دون تأجيل



كتب النائب ميشال الدويهي على منصة "إكس": الانتخابات البلدية ليست أقل من أي استحقاق انتخابي وطني آخر، فهي تُمَكِّن اللبنانيين من اختيار ممثليهم الذين يديرون شؤونهم المحلية ويسعون لتحسين الإنماء والخدمات في مناطقهم.

تأجيل الانتخابات مجدداً يشكل خطراً على نظامنا الديمقراطي، ويؤدي إلى تراجع الثقة وتقويض السلطات المحلية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية الإدارية.

عدم اجراء الانتخابات بموعدها يسهم في تآكل المؤسسات والشفافية ، يعزز الفساد وسوء الإدارة في المجالس البلدية، ويحرم المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم ويجمّد عملية التنمية المحلية.

على الحكومة الإقلاع عن الاستمرار بتأجيل هذه الانتخابات للمرة الثالثة بعد أعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لاسباب سياسية اصبحت معروفة حفاظًا على حق اللبنانيين الدستوري في اختيار ممثليهم المحليين.

إجراء الانتخابات البلدية ليس مجرد واجب، بل هو استحقاق وطني يجب تحقيقه دون تأجيل.