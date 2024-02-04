الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

2024-02-04 | 06:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان
قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، وذلك خلال شهر أيار من العام الماضي، وسحبا، بواسطتها، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرافات آلية" عدة، وذلك، بعد أن كان المدعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانية والرقم السري العائد لها، وقبل أن يتمكن من إيقاف عمل البطاقة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة ممَّن يعرف مكانهما أو يعرف عنهم شيئا،الاتصال  بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 691392/26، للإدلاء بما لديه من معلومات. علما، أن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طي الكتمان، وفقا للقانون".
قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جورج عقيص : المشكلة في لبنان هي "حوار الطرشان"
مراسل الجديد: غارتان جويتان على بلدة ميس الجبل الأولى استهدفت منزلا في منطقة القندولي والثانية في منطقة الطراش

اقرأ ايضا في محليات

غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان
11:10

غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان

غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان

11:10

غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان

غالانت: لم نفعّل بعد كل القدرات الخاصة في لبنان

إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر
10:53

إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر

إثر الحادث المروّع الذي هز لبنان من أقصاه الى أقصاه عندما تسبب بإنقلاب سيارة في مجرى نهر بيروت، أصدرت جمعية اليازا بيانا لفتت فيه الى إنتفاء وجود حاجز جانبي للنهر في المنطقة التي شهدته وفي محيطها.

10:53

إهمال وتقاعس يتسبب بسقوط سيارة في مجرى النهر

إثر الحادث المروّع الذي هز لبنان من أقصاه الى أقصاه عندما تسبب بإنقلاب سيارة في مجرى نهر بيروت، أصدرت جمعية اليازا بيانا لفتت فيه الى إنتفاء وجود حاجز جانبي للنهر في المنطقة التي شهدته وفي محيطها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024