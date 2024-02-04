قوى الامن: تعميم صور مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوبين للقضاء بجرم استعمال بطاقة ائتمان، عائدة لمواطن لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، وذلك خلال شهر أيار من العام الماضي، وسحبا، بواسطتها، مبلغ 4500 دولار أميركي من "صرافات آلية" عدة، وذلك، بعد أن كان المدعي قد فقد محفظته وفي داخلها البطاقة الائتمانية والرقم السري العائد لها، وقبل أن يتمكن من إيقاف عمل البطاقة.