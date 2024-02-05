ماذا في اسرار الصحف؟

الجمهورية

أسف مرجع روحي أن يكون قرار الحرب في لبنان يتقرّر في تل أبيب وطهران، وقرار إنتخاب رئيس يتقرر بين ٦ دول، لبنان ليس من بينها.

نقل زوار عاصمة كبرى أجواء مناقضة تماماً لما ينشر في بيروت وخصوصاً عند الربط بين استحقاقين دستوري وحربي .

يصر قانونيون في رابطة مدنية عريقة تابعة لإحدى الطوائف على ربط حق الترشيح لرئاستها وعضوية مجلسها التنفيذي بسنوات الانتساب اليها.

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اللواء

تباينت التبريرات حول غياب وزير الخارجية بوحبيب عن محادثات وزير الخارجية البريطاني في بيروت، وعدم قيام الأخير بزيارة وزارة الخارجية التي يبعد مقرها عشرات الأمتار عن السراي الكبير!

يردد سياسي مخضرم أن تكليف الرئيس نبيه برّي لنائبه بوصعب بتنسيق الإتصالات مع الوسيط الأميركي هوكشتاين أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد!

تبين أن لدى كهرباء لبنان ثلاثين مليون دولار في البنك المركزي، وستُحصَّل الفواتير الجديدة بالدولار إختيارياً، ومع ذلك لا برنامج لزيادة ساعات التغذية!

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نداء الوطن

يدور همس بين عدد من أعضاء المجلس الدستوري حول إمكانية الاعلان عن تعليق عضويتهم فيه بعد الإنقسام الذي شهده المجلس حول الطعن المقدم بقانون التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

خلت الموازنة العامة من أي مواد تواكب حالة الحرب التي يعيشها الجنوب لا سيما الإعفاء من الترخيص لإعادة بناء الوحدات المتضررة والإعفاء من الضريبة على الأرباح للمؤسسات التجارية والصناعية ومعالجة رسوم الخدمات من المياه والكهرباء والهاتف، كما أنّها لم تلحظ أي غطاء قانوني لغياب الموظفين في الادارات الواقعة ضمن الاقضية المشمولة بالأعمال الحربية.

يشكو موظفو إتحاد نقابيّ من إجحاف في تقاضي رواتبهم ومخصصاتهم لا سيما بدلات النقل.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي غربي إن في كيان الاحتلال اليوم ثلاث “إسرائيلات” يجب انتظار اجتماع اثنتين منها حتى تتبلور صورة مشهد سياسي جديد يمكن له فتح الطريق لتسوية قابلة للحياة حول غزة؛ فهناك حلف بنيامين نتنياهو وقوى اليمين وأولوياته استمرار الحرب، وهناك حلف بني غانتس وغادي ايزنكوت وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية وأولويته بدء التحقيق في الفشل، وهناك حلف المعارضة بقيادة يائير لبيد وعائلات الأسرى وأولوياته صفقة تبادل ولو أدّت الى وقف الحرب. واعتبر المصدر أن حلف غانتس والجيش لا يزال يوفر الغطاء لنتنياهو واستمرار الحرب ودون انتقاله إلى دعوات إنهاء الحرب لن يحدث التغيير المنشود.

سأل مسؤول خليجي دبلوماسياً أميركياً كبيراً عما إذا كان الدور العسكري الأميركي قابلاً للتطور إلى حد الإعلان عن فتح البحر الأحمر أمام الملاحة لكل السفن دون تمييز بما فيها السفن الاسرائيلية وتحدّي أنصار الله بمنع ذلك، فتلقى جواباً سلبياً وتأكيداً أن واشنطن توجّه رسالة لأنصار الله مفادها أن كلفة خياراتهم مرتفعة. وبالمثل تفعل في العراق رداً على استهداف قواتها وهي لا تريد التورط بحرب في اليمن ولا في العراق. وبالتأكيد لا تريد حرباً مع إيران وتحذّر “إسرائيل” من مخاطر التورط بحرب مع حزب الله.

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الأنباء

المطالب المعيشية الى الواجهة من جديد وجلسة حكومية منتظرة هذا الأسبوع على خط الحل.

شروط كثيرة لا تزال غير واضحة لجهة المستفيدين من خطوة مالية جديدة.