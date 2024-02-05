اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الى ان حريقا اندلع صباح اليوم في النافعة أتى على عدد من الملفات و"inverters" في الطابق الأول من مبنى مصلحة تسجيل السيارات ".

وسأل الحاج :"ما حصل قضاء وقدر؟ أم إنه قدر اللبنانيين القضاء على أي امكانية للمحاسبة ومكافحة الفساد"!، واضعاً القضية برسم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والسلطات القضائية.

وختم الحاج:"ما حصل برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص. نريد جوابا واضحا وصريحا عن اسباب الحريق والملفات التي طالها".