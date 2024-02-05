الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

إنتحلا صفة أمنية وسلبا عدداً كبيراً من الموطنين أموالهم ومقتنياتهم.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

2024-02-05 | 06:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنتحلا صفة أمنية وسلبا عدداً كبيراً من الموطنين أموالهم ومقتنياتهم.. هل وقعتم ضحيّتهما؟
إنتحلا صفة أمنية وسلبا عدداً كبيراً من الموطنين أموالهم ومقتنياتهم.. هل وقعتم ضحيّتهما؟



صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود التي تقوم بها القطعات المختصة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السّلب والسّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت هذه العمليات، من قبل عصابة ينتحل أفرادها صفة أمنية، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كُلّفت القطعات المختصة بتكثيف جهودها التقنية والاستعلامية لكشف أفراد العصابة المذكورة. ومن خلال المتابعة اليوميّة التي قامت بها شعبة المعلومات والكشف على مواقع حصول هذه العمليات، تبيّن أن أفراد العصابة يستخدمون آلية نوع "رينو داستر" لون أبيض عليها لوحات مزوّرة. وقد نفّذوا العمليات التالية:
بتاريخ 22-10-2023: في محلّة الدّورة، سلب مواطن أمواله وهاتفه الخليوي.
بتاريخ ١٤ - ١٢ - ۲۰۲۳: في محلّة جسر الواطي، سلب مواطن ٥٠ مليون ليرة لبنانية.
بتاريخ ١٥ - ۱۲ - ۲۰۲۳: في محلّة الزلقا، سلب مواطن ٤٥٠ مليون ليرة لبنانية.
بتاريخ 7-1-2024: في محلّة برج حمود، سلب مواطن مبلغ وقدره ٥,٣٠۰,۰۰۰ ليرة لبنانية و۱۸۲ دولارًا أميركيًا.
بتاريخ 9-1-2024: في محلّة طريق المطار، سلب مواطن مبلغ ٥۰۰۰ دولار أميركي
بتاريخ ١٢ - ١ - ٢٠٢٤: في محلّة زوق مصبح، سلب مواطن حقيبة بداخلها مبلغ ۲۰۰ مليون ليرة لبنانية وأوراقه الثبوتية.
بتاريخ 12-1-2024: في محلّة نهر الكلب، سلب مواطن مبلغ من المال وقدره ٢,٦٦٠ دولارًا أميركيًا وهاتف خلويًا.
بتاريخ 20-1-2024: في محلّة الدّورة، سلب مواطن حقيبة بداخلها مبلغ ۱5۰ دولارًا أميركيًا وإجازة سوق.
بتاريخ ۲۲- ١- ٢٠٢٤: جادّة الرئيس إميل لحّود، سلب مواطن مبلغ ۷۰۰ دولار أميركي بعد صعقه بصاعق كهربائي.
 بتاريخ 23-1-2024: في محلّة أنطلياس، سلب مواطن محفظته وأمواله.
 بتاريخ 24-1-2024: في محلّة طبرجا، سلب مواطن مبلغ ۱۵۰۰ دولار اميركي و٥٠ مليون ليرة لبنانية.
 بتاريخ 24-1-2024: في محلّة خلدة، سلب مواطن مبلغ وقدره 4 آلاف دولار أميركي و10 ملايين ليرة لبنانية.
 بتاريخ 27-1-2024: في محلّة خلدة (تحت الجسر)، سلب مواطن مبلغ ٢٥٠ دولار أميركي و١٠ ملايين ليرة لبنانية.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت، من تحديد المتورطَين بتلك العمليات، وهما:
ذ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)
م. ف. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بما أمكن من السّرعة.
بتاريخ 27-1-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيفهما في الضّاحية الجنوبية، على متن الآليّة المستخدمة في عمليات السّلب، وضبطت بحوزتهما "ولاّعة" على شكل مسدّس ومبلغ مالي. كذلك، ضبطت بداخل السّيّارة نظام إنذار يُستخدم في سيّارات الشّرطة عبارة عن أبواق إنذار ومنبّهات صوتيّة " زمّور خطر"، وأضواء إنذار "فرّيرة".
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة أقدامهما على تنفيذ عشرات عمليات السّلب، منتحلَين صفة أمنية، ومستخدمَين "المسدّس القدّاحة"، وذلك في مناطق: الجديدة، أنطلياس، برج حمود، الدّورة، زوق مصبح، غزير، الشّويفات، خلدة والأشرفية. كما أضافا، انهما أقدما على استئجار سيّارة أخرى نوع "ميني كوبر" من شخص يدعى: - ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، بهدف استخدامها في عمليات السّلب، وذلك لإبعاد الشّبهات عنهما، وخوفاً من ملاحقتهما من قِبل القوى الأمنية.
بتاريخ 28-1-2024، وفي محلّة الجديدة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيف الأخير، وضبطت بحوزته مسدسا حربيّاً. وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدرات.
تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من ضبط السّيارة نوع "ميني كوبر" في الضّاحية الجنوبيّة، وضبطت بداخلها "فريرة" كبيرة الحجم و"زمور خطر".
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة للموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، التّوجّه الى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان، أو الاتّصال على رقم الهاتف:٥١٣٧٣٢-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
 
 
إنتحلا صفة أمنية وسلبا عدداً كبيراً من الموطنين أموالهم ومقتنياتهم.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

سلب

بيروت

جبل لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نبيه عواضة يكشف تفاصيل عن مهمة هوكستين ومدى نجاحها ... هل تنعكس على الميدان في لبنان؟
قصف إسرائيلي متواصل.. ما آخر التطوّرات في الجنوب؟

اقرأ ايضا في محليات

مصادر الجديد: مشروع جديد من الحكومة بشأن الكابيتال كونترول.. و3 أسعار للسحوبات النقدية على طاولة النقاش
07:51

مصادر الجديد: مشروع جديد من الحكومة بشأن الكابيتال كونترول.. و3 أسعار للسحوبات النقدية على طاولة النقاش

أكدت مصادر مصرفية لقناة "الجديد" أن "الحكومة ستقوم بتقديم مشروع جديد للكابيتال كونترول إلى المجلس النيابي، إلا أنه وبإنتظار تقديمه, ستقوم الحكومة فوراً بالتنسيق مع جمعية المصارف لتحديد سقف للسحوبات".

07:51

مصادر الجديد: مشروع جديد من الحكومة بشأن الكابيتال كونترول.. و3 أسعار للسحوبات النقدية على طاولة النقاش

أكدت مصادر مصرفية لقناة "الجديد" أن "الحكومة ستقوم بتقديم مشروع جديد للكابيتال كونترول إلى المجلس النيابي، إلا أنه وبإنتظار تقديمه, ستقوم الحكومة فوراً بالتنسيق مع جمعية المصارف لتحديد سقف للسحوبات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024