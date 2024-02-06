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محليات

يقوم بإستغلال فتيات قاصرات والإعتداء عليهن.. وفصيلة عرمون تتحرّك

2024-02-06 | 03:34
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يقوم بإستغلال فتيات قاصرات والإعتداء عليهن.. وفصيلة عرمون تتحرّك
يقوم بإستغلال فتيات قاصرات والإعتداء عليهن.. وفصيلة عرمون تتحرّك

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


"بتاريخ 18-01-2024، توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص باستغلال فتيات قاصرات والاعتداء عليهن تحت التهديد.
بالتاريخ ذاته، وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، تم تحديد هويته ومكان تواجده في دوحة عرمون، حيث تمّت مداهمة مكان اقامته وتوقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:
م.  ف. (مواليد عام ۱۹٦٣، لبناني)
بتفتيشه ضبط بحوزته رخصتي سير بأسماء مختلفة، كما عُثر داخل منزله على فتاة قاصر مع ابنها الرضيع عمره شهرين تقريبًا، وعلى مبلغ يُقدّر بحوالى /21،000/ دولار أميركيّ، وعلى أقراص منشّطة، ومبالغ مالية.
بالتحقيق معه، أنكر القيام بما نُسب إليه، في حين أكّدت الفتاة القاصر الّتي عُثر عليها في منزل (م. ف.) بحضور مندوبة حماية الأحداث، قيام الموقوف بالاعتداء على فتيات قاصرات واستغلالهنّ، وتسهيل أعمال الدعارة في منزله، وفي شقّة أخرى.
أودع الموقوف مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء".
يقوم بإستغلال فتيات قاصرات والإعتداء عليهن.. وفصيلة عرمون تتحرّك

محليات

قوى الأمن الداخلي

فصيلة عرمون

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