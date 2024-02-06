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محليات

حركة دبلوماسية في عين التينة: ميقاتي يشدّد على التشاور.. وسيجورنيه: سأعلّق لاحقاً

2024-02-06 | 07:35
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حركة دبلوماسية في عين التينة: ميقاتي يشدّد على التشاور.. وسيجورنيه: سأعلّق لاحقاً
حركة دبلوماسية في عين التينة: ميقاتي يشدّد على التشاور.. وسيجورنيه: سأعلّق لاحقاً

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية ومستشار الرئيس بري الدكتور محمود بري ، حيث تناول البحث تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .

الوزير الفرنسي غادر مكتفياً بالقول: "لن أعلق الآن سوف أعلق لاحقاً" .
وكان بري قد تابع الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء: "التشاور في هذه المرحلة ضروري بل أكثر من ضروري".
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محليات

نبيه بري

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نجيب ميقاتي

ستيفان سيجورنيه

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