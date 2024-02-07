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نداء الوطن: تحذير وصل بالأمس... والخماسية تريد الخيار الثالث رئاسياً؟

2024-02-07 | 01:46
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نداء الوطن: تحذير وصل بالأمس... والخماسية تريد الخيار الثالث رئاسياً؟
نداء الوطن: تحذير وصل بالأمس... والخماسية تريد الخيار الثالث رئاسياً؟

جاء في صحيفة "نداء الوطن" :

وسط اهتمام دولي مستمر بتطورات الأزمة اللبنانية، وآخرها زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، ظهرت مواقف لافتة للجنة الخماسية إطلعت عليها "نداء الوطن" من مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى. وفي هذه المواقف التي جسدتها زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية التي تمثل بلاده أحد أركان اللجنة، تأكيد على ثلاث ثوابت تلخّص عناوين أزمة لبنان حالياً، وهي بحسب المصادر:

- الأولى: من مصلحة اللبنانيين التمسك بـ"الخماسية" والمحافظة عليها، لأنّ لبنان من الدول القليلة التي تحظى بشبكة أمان عربية ودولية.

- الثانية: عدم تمدّد الحرب في الجنوب بتعجيل الحل الديبلوماسي عبر تطبيق القرار 1701، وهناك خطوات ستتخذ لتطبيق القرار بدءاً بتراجع "حزب الله" عن الحدود.

- الثالثة: أنّ لبنان حالياً في وضع منكوب مالياً واقتصادياً وسياسياً، والمؤسسات لا تعمل، لذلك يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي تدفع اليه "الخماسية" بلا هوادة. هذا التوجه لـ"الخماسية" يعني أنّ الخيار الذي يتمسك به فريق الممانعة مستحيل والذهاب الى خيار ثالث ينتج من التفاهم بين اللبنانيين

وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه المسؤولين اللبنانيين من أنّ إسرائيل قد تشنّ حرباً على لبنان من أجل إعادة عشرات الآلاف من مواطنيها الى المنطقة الحدودية، وفق ما أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

نداء الوطن: تحذير وصل بالأمس... والخماسية تريد الخيار الثالث رئاسياً؟

محليات

ستيفان سيجورنيه

اللجنة الخماسية

رئاسة الجمهورية

جنوب لبنان

حزب الله

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