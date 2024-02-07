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محليات

المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد ينفي الشائعات: حملة تشويه موصوفة بهدف الاستثمار السياسي

2024-02-07 | 06:48
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المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد ينفي الشائعات: حملة تشويه موصوفة بهدف الاستثمار السياسي
المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد ينفي الشائعات: حملة تشويه موصوفة بهدف الاستثمار السياسي


صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ما يلي: 
دأبت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على ترداد أخبار مغلوطة ونشر اكاذيب تتعلق بقطاع التأمين وعن علاقة للوزير سلام بالسيد فادي تميم على انه مستشار للوزير. 
يهمّ المكتب الإعلامي للويز سلام ان يكرر ويعيد التأكيد على أنّ السيد تميم لم يشغل يوما أيّ منصب استشاري في فريق عمل وزير الإقتصاد التجارة أو في الوزارة.
ويؤكد المكتب الإعلامي لويز الاقتصاد والتجارة أنّ كلّ ما يُساق من أكاذيب يندرج حصرا في سياق حملة ممنهجة معروفة المصدر والتوجّه والتوقيت، تهدف الى تشويه سمعة الوزير سلام، وتدخل في سياق النفاق والتضليل الإعلامي الرخيص والاستثمار السياسي في هذا التوقيت الدقيق..
وختاماً ينفي المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد و التجارة أي علم أو علاقة له أو الوزارة بالأخبار المتداولة و يؤكد أنه مستمر بمعركة مكافحة الفساد و تنظيم قطاع التأمين و أنه لم و لن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين لا سيما المؤمنين و بشكل شفاف و ضمن نطاق القوانين و الأنظمة و يحذر في هذا الصدد من مغبة إستخدام إسمه من قبل المصطادين في الماء العكر تحت طائلة المسؤولية و الملاحقة القانونية، و سيشرح للرأي العام كافة الخطوات المتخذة في هذا السياق من خلال مؤتمر صحفي يحدد موعده في القريب العاجل .
المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد ينفي الشائعات: حملة تشويه موصوفة بهدف الاستثمار السياسي

محليات

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امين سلام

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