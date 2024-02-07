وسام شباط لـ #هنا_بيروت: الجدول الزمني للحفر ستتسلمه إدارة هيئة البترول في أواخر شهر شباط ولكن من اليوم وحتى أيار 2025 تُعتبر الشركات أتمّت واجبها التعاقدي

عضو مجلس إدارة هيئة البترول في وزارة الطاقة وسام شباط لـ #هنا_بيروت: لا يمكن انتظار الاحداث وايقاف دورات التراخص وما يليها من خسارة بعض الفرص وما يحركنا هو تسريع الاستكشاف