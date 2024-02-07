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وسام شباط : بانتظار تقرير "توتال" نهاية الشهر الجاري لمعرفة امكانية حفر بئر آخر
2024-02-07 | 11:29
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وسام شباط : بانتظار تقرير "توتال" نهاية الشهر الجاري لمعرفة امكانية حفر بئر آخر
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