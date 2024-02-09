ماذا في اسرار الصحف؟

أسرار النهار

لا تزال وزيرة سابقة تهيمن على تعيينات وتشكيلات الموظفين في مؤسسة عامة كانت تخضع لوصايتها وتقوم بفرض تعيين الأزلام والمتحزبين من تيارها.

يؤكد مرجع أمني سابق أن إدخال السلاح إلى الجنوب يتم وفق خطط “مبكّلة” واستثنائية ومدروسة من جهات في الداخل والخارج

عُلم أن عائلات جنوبية كانت قد عادت من أفريقيا نهائياً، ألغت قرار الإستقرار في لبنان وغادرت إلى حيث كانت سابقاً في دول الاغتراب

بعد تحديد أيلول موعداً لبدء إعادة تأهيل طريق أساسي في البقاع الغربي لم يباشر مجلس الإنماء والإعمار في العمل على رغم تحويل السير عليها للشاحنات بدلاً من ضهر البيدر.

خفايا نداء الوطن

يقال إنّ أروقة الموظفين في مصرف لبنان تشهد جلبة نتيجة التكهّنات الحاصلة حول ترقيات ممكن أن تشهدها إدارة المصرف في وقت قريب، ويخشى أن تحصل هذه الترقيات نتيجة ضغوطات وتدخّلات.

علم أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أبلغ هيئات الضمان خلال اللقاء الأخير معهم أنّه سيتعاطى معهم بشكل مباشر بمعنى إزاحة شقيقه كريم عن الملف بعدما تبرّأ من علاقته بمستشاره فادي تميم، ولو أنّ العارفين يؤكّدون أنّ بصمات كريم سلام لا تزال حاضرة وإن كان لا يتواجد في الوزارة.

أسرار اللواء

تبين أن الطبعة الجديدة لفئة المئة ألف ليرة تم إنجازها في أواخر عهد رياض سلامة وتقدر كمياتها بألوف المليارات وأعدت لتأمين رواتب الموظفين والندخل في سوق الدولار!

تشكو شخصيات بارزة في تيار معروف من العزلة التي تطوقه، بعدما أمعنت قيادته في خوض المعارك الخاسرة، دون مراجعة..

تتحدث المعلومات عن تطور سيظهر على نحو مفاجئ، في الدفاعات الجوية بوجه الطيران الحربي الاسرائيلي.

أسرار الجمهورية

يتعرّض طالبو الخدمات الإدارية لأشكال جديدة من رسوم إضافية خيالية في أكثر من مؤسسة رسمية.

قالت أوساط سياسية متابعة إن التسوية المطلوبة رباعية: رئيس جمهورية، رئيس حكومة، حكومة، والمركزية موسعة.

لاحظ مسؤولون إن الكلام بدأ بقوة عن الشخصيات المطروحة للتكليف برئاسة الحكومة بالتوازي مع إنتخاب الرئيس.

البناء:

توقع مرجع أمني ان تشهد المرحلة الانتقالية التي ستمتد لأسابيع قبل التوصل الحتمي لاتفاق حول انهاء الحرب على غزة تصعيدا أمنيا على كل الجبهات لا علاقة له الرهان على تغيير موازين الحرب أو خدمة خطط حربية بقدر ما هو تعبير عن التفاوض على صفيح ساخن وتصفية حساب متبادل باستنفاد بنوك الأهداف طالما ان خطر الحرب الكبرى لم يعد قائما وأن الحلول أصبحت فوق الطاولة ووضع الاغتيالات التي تستهدف الرموز وكان يتم تفاديها خشية الانزلاق الى الحرب في هذا الإطار.

تؤكد مصادر سياسية ان المحادثات التي يجريها الوفد الفرنسي تتم على قاعدة التسليم بأن لا شيء قابل للبحث على جبهة الجنوب قبل نهاية حرب غزة وتقول ان الوفد يبدأ بالبحث بوضع ورقة لليوم التالي لنهاية الحرب في غزة والسعي للحصول على اجوبة افتراضية لرسم سيناريو قابل للتحول الى خريطة طريق تفاوضية عندما تنتهي الحرب في غزة وفي هذا السياق يسأل عن امكانية اقامة تطبيق نسبي للقرار 1701 طالما انه سوف يبقى أجزاء منه لا تطبق على طرفي الحدود.