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محليات

الانباء الالكترونية: تقدير روسي لمواقف جنبلاط وللحركة التي يقوم بها

2024-02-10 | 01:05
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الانباء الالكترونية: تقدير روسي لمواقف جنبلاط وللحركة التي يقوم بها
الانباء الالكترونية: تقدير روسي لمواقف جنبلاط وللحركة التي يقوم بها

توقفت مصادر سياسية مواكبة لزيارة الوزير السابق وليد جنبلاط الى موسكو في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية، عند الحفاوة التي استُقبل فيها جنبلاط من قبل المسؤولين الروس واهتمامهم البارز، مشيرة إلى أن "مضمون المباحثات تناول مختلف المستجدات الدولية، حيث شرح جنبلاط وجهة نظره في هذه القضايا، واستمع الى الموقف الروسي، من الحرب في أوكرانيا، إلى المستجدات في المنطقة، إلى ما يجري من عدوان إسرائيلي وحشي بحق القطاع، وسبل وقف هذا العدوان، إلى الملف اللبناني، وكان تقديرٌ لمواقف جنبلاط وللحركة التي يقوم بها وحراك الحزب التقدمي الإشتراكي، والتشديد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، ووقف حالة الشلل الحاصلة على مستوى الحراك الرئاسي، وتحصين مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل الضغوط المتزايدة على الواقع اللبناني برُمّته، اقتصادياً كما أمنياً".

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الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف
06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

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