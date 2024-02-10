كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر ويستمر لغاية ظهر اليوم يليه كتل هوائية رطبة ستعبر سريعاً فوق لبنان وضعيفة الفعالية متوقعة بين ساعات الظهر وغداً السبت تحمل معها أمطارا خفيفة ومحلية.

ويعود الإستقرار التام يوم الأحد ويمتد لغاية الثلاثاء من الأسبوع المقبل مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها بحدود ٥ درجات.



من جهة أخرى، من المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان الأربعاء المقبل وبفعالية اعتيادية وتستمر أياما عدة تحمل معها الأمطار والثلوج انما على الجبال العالية.



السبت: الطقس غائم جزئيا ومتقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٦ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.