الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2024-02-10 | 02:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر ويستمر لغاية ظهر اليوم يليه كتل هوائية رطبة ستعبر سريعاً فوق لبنان وضعيفة الفعالية متوقعة بين ساعات الظهر وغداً السبت تحمل معها أمطارا خفيفة ومحلية.

ويعود الإستقرار التام يوم الأحد ويمتد لغاية الثلاثاء من الأسبوع المقبل مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها بحدود ٥ درجات.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يتعرض لبنان لسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة من فوق اليونان الأربعاء المقبل وبفعالية اعتيادية وتستمر أياما عدة تحمل معها الأمطار والثلوج انما على الجبال العالية.

السبت: الطقس غائم جزئيا ومتقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٦ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وجنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

محليات

طقس لبنان

الطقس في لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر المستجدات من السراي الحكومي
عبداللهيان خلال لقائه ميقاتي: لضرورة تضافر كل الجهود لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والوصول الى حلول عادلة لكل دول المنطقة

اقرأ ايضا في محليات

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف
06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

جورج شاهين : السلام الشامل لا يتحقق دون وجود دولة فلسطينية
Play
05:56
Play

جورج شاهين : السلام الشامل لا يتحقق دون وجود دولة فلسطينية

جورج شاهين : السلام الشامل لا يتحقق دون وجود دولة فلسطينية

05:56

جورج شاهين : السلام الشامل لا يتحقق دون وجود دولة فلسطينية

جورج شاهين : السلام الشامل لا يتحقق دون وجود دولة فلسطينية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024