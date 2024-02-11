وتابع جنبلاط: "حزب الله والجمهورية الإسلامية ليسا بوارد توسيع الحرب، لكن علينا أن نسأل الفريق الآخر، أيّ إسرائيل وكلّ من يدعمها، الغرب والولايات المتحدة بالتحديد".

ورداً على سؤال حول عدم توسع "حزب الله" في الحرب من أجل تسهيل وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى بعبدا، قال جنبلاط: "لم أسمع بهذا الموضوع، وليس بأمر يعنيني، كوني أتحدث كمراقب من بعيد، وما يقرره اللقاء الديمقراطي والقوى السياسية بالتوافق. هذا شأنهم وليس شأني"،

ولفت إلى أن "العلاقة إيجابية مع "حزب الله" ومع كل فصيل لبناني أو غير لبناني يقاوم إسرائيل".

وتابع جنبلاط : "موقفي واحد وثابت وهو محاولة عدم استدراج لبنان لحرب واسعة، وتطبيق القرار 1701، والعودة إلى قرار الهدنة من قِبل جميع الفرقاء ما يوفّر الكثير على لبنان".

وأضاف: "نتمنى أن يتوصل دور الدول العربية مع روسيا وأمريكا إلى وقف إطلاق للنار في غزة لدى الأمم المتحدة".

كما شدد جنبلاط على أن "اللقاء الإيراني- السعودي إيجابي إذ خفف من التشنج الإيراني- السعودي، ونتمنى أن ينتج علاقات أفضل تنسحب من اليمن إلى لبنان".

وفي سياق آخر أكد جنبلاط تضامنه مع موسكو في مواجهة توسع حلف "الناتو" باتجاه روسيا، مؤكدا أهمية احترام اتفاقات مينسك.

⭕️ وليد جنبلاط.. عدم استدراج لبنان لحرب واسعة

حلقة جديدة من نيوزميكر مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط

https://t.co/ScuLeFJTFK — @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) February 10, 2024

وقال : "أتيت اليوم في هذا الوقت الحساس الذي يبدو فيه العالم بحرب باردة، أو ساخنة جديدة، والتي ضحت بكل قواعد الأمم المتحدة، تضامنا مع روسيا الاتحادية في مواجهة هذا التوسع للحلف الأطلسي باتجاه روسيا، مؤكّدا أهمية احترام اتفاقات مينسك، ووقف الحرب، وعدم دخول بعض الدول في الحلف الأطلسي الذي يطوق روسيا".

وأضاف جنبلاط: "الاتحاد السوفياتي والشعب الروسي لهما أفضال كثيرة على لبنان، وأهل الجبل، وعروبة لبنان، وإسقاط (اتفاق 17 أيار)، كما المنح الدراسية والتدريب. ولا أستطيع نسيان هذا الماضي العريق الذي بفضله المختارة موجودة، وأهل الجبل بألف خير".

وتابع: "من النقاط التي جرى النقاش حولها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هي أن كذبة كبيرة خرجت من أوساط غربية مفادها حلّ الدولتين، وكان موقفي واضحا وتطابق مع موقف لافروف".