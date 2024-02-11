بالفيديو - انهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات مؤلف من ٥ طوابق

انهار مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات صباح اليوم في منطقة صحراء الشويفات. وقد عملت فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على إخلاء المبنى قبل انهياره ولم تسجل أي إصابات، بحسب ما اكد رئيس بلدية الشويفات في اتصال مع الجديد.
بالفيديو - انهيار مبنى في صحرا الشويفات مؤلف من ٥ طوابق ولا اصابات pic.twitter.com/KiX716ogv8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 11, 2024
انهار مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات صباح اليوم في منطقة صحراء الشويفات. وقد عملت فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على إخلاء المبنى قبل انهياره ولم تسجل أي إصابات، بحسب ما اكد رئيس بلدية الشويفات في اتصال مع الجديد.
بالفيديو - انهيار مبنى في صحرا الشويفات مؤلف من ٥ طوابق ولا اصابات pic.twitter.com/KiX716ogv8
بالفيديو -لحظة انهيار المبنى في صحراء الشويفات pic.twitter.com/njfGgEj4xs
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 11, 2024
بالفيديو -لحظة انهيار المبنى في صحراء الشويفات pic.twitter.com/njfGgEj4xs
بالفيديو -لحظة انهيار المبنى في صحراء الشويفات pic.twitter.com/0PajlY7PMG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 11, 2024
بالفيديو -لحظة انهيار المبنى في صحراء الشويفات pic.twitter.com/0PajlY7PMG
نائب رئيس الحركة الوطنية توفيق سلطان لـ #الجديد : في السياسية لباسيل الحق ان يطلب محاكمة رئيس الحكومة اما ان يكون ذلك من مواقع دينية فان ذلك يهدد السلم الاهلي
مراسل #الجديد : بحرية الجيش عملت على توقيف وسحب مركب كان انطلق من موانئ عكارية وعلى متنه عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بإتجاه اوروبا