بالفيديو - انهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات مؤلف من ٥ طوابق

انهار مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات صباح اليوم في منطقة صحراء الشويفات. وقد عملت فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على إخلاء المبنى قبل انهياره ولم تسجل أي إصابات، بحسب ما اكد رئيس بلدية الشويفات في اتصال مع الجديد.

بالفيديو - انهيار مبنى في صحرا الشويفات مؤلف من ٥ طوابق ولا اصابات pic.twitter.com/KiX716ogv8