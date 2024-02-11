مراسل #الجديد : بحرية الجيش توقف مركباً كان انطلق من موانئ عكارية وعلى متنه عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية

مراسل #الجديد : بحرية الجيش عملت على توقيف وسحب مركب كان انطلق من موانئ عكارية وعلى متنه عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بإتجاه اوروبا