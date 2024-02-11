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محليات

"ادارة السير" تعلن عن آلية جديدة لاستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين

2024-02-11 | 04:22
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&quot;ادارة السير&quot; تعلن عن آلية جديدة لاستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين
"ادارة السير" تعلن عن آلية جديدة لاستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين

تعلن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن آلية استقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين لإنجاز الخدمات التي تم الإعلان عنها ببياناتها السابقة بالإضافة الى توفير خدمات جديدة، ومنها:

• إعادة مركبة سياحية عمومية الى السير
• نقل ملكية مركبة سياحية عمومية.

وذلك وفقا" لما يلي:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة: 
    
• أيام الثلاثاء الواقع فيهم 13 - 20 - 27 شباط 2024 و5 - 12 – 19 – 26 آذار 2024 

• أيام الأربعاء الواقع فيهم 21 – 28 شباط 2024 و 6 – 13- 20- 27 آذار 2024 
وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة علما" أن المنصة مفتوحة لحجز المواعيد.
• أيام الخميس تخصّص للمواطنين أصحاب العلاقة على أن يحضروا بالذات أو بموجب وكلاء عنهم من أقربائهم حتى الدرجة الثانية بموجب وكالة منظمة وفق الاصول، وذلك وفقا" لما يلي:
- في 15 شباط و7 و28 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـ0/ 1/ 3/2 
- في 22 شباط و14 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 4 / 6/5
- في 29 شباط و21 آذار 2024 للسيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـ 7/ 8 / 9

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل في التواريخ المذكورة آنفا" وفقا" لما يلي:
•  أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بـــ 0/ 1/ 3/2
• أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها : بــ 4 /6/5
• أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها :بــ 7/ 8 / 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements
وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المنوي إنجازها على صفحة  https://tmo.gov.lb/web/panel/info  

علماً انّ المصلحة سوف تقوم بالإعلان عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.
"ادارة السير" تعلن عن آلية جديدة لاستقبال المواطنين خلال الشهرين المقبلين

محليات

هيئة ادارة السير

تسجيل السيارات

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