الرئيس سعد الحريري يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي .. لمتابعة البث المباشر:

النائبة بولا يعقوبيان ضيفة الحلقة الأولى من برنامج المصعد بعد قليل على الجديد

النائبة بولا يعقوبيان ضيفة الحلقة الأولى من برنامج المصعد بعد قليل على الجديد

النائبة بولا يعقوبيان ضيفة الحلقة الأولى من برنامج المصعد بعد قليل على الجديد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الهجمات الإسرائيلية على غزة ستكون على رأس المباحثات مع الرئيس المصري غدا الثلاثاء