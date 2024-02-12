ميقاتي بصدد الدعوة الى جلسة وزارية ببند وحيد .. التفاصيل على الرابط التالي:







بعد توزيع مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها على السادة الوزراء،



الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها بند وحيد وهو مشروع القانون المذكور وقد تُعقد ما بين ٢٢ او ٢٣ من الشهر الجارية.