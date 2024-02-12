بالصورة - وليد جنبلاط في ضيافة ميقاتي والأوضاع في غزة على الطاولة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والاراضي الفلسطينية.