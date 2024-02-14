الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"اللواء": الحريري يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قرار تعليق عمله السياسي

2024-02-14 | 02:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;اللواء&quot;: الحريري يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قرار تعليق عمله السياسي
"اللواء": الحريري يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قرار تعليق عمله السياسي

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" ان الرئيس سعد الحريري يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قراره الذي اتخذه منذ عامين بتعليق عمله السياسي، بالرغم من ان طبيعة حركته واستقبالاته منذ عودته قبل ايام ، تؤشر إلى انتهاجه مرحلة جديدة مختلفة كليا عن سلوكيات فترة تعليق عمله السياسي، وتوجهه لاستئناف مسيرته في الحياة السياسية بلبنان.

واضافت المصادر : "لكن يبدو أنه سيأخذ  حيزا من الوقت، بانتظار اتضاح مسار التطورات بالمنطقة، والحرب على غزّة، والتي قد ينتج عنها تسوية إقليمية ودولية،ولبنان سيكون من ضمنها، أكان بخصوص الترتيبات الامنية على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، او بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتة الى ان تحركات ديبلوماسية متواصلة بين عواصم القرار  ، لاسيما واشنطن وباريس والقاهرة والدوحة، لاتمام التسوية السياسية مع الاسرائيليين والدول المعنية. "

واعربت المصادر عن اعتقادها بأن الحركة السياسية  والاعلامية ومحاولة الحشد الشعبي في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليوم، هدفها ، اولا شد العصب الشعبي المؤيد للحريري بعد مرحلة من التراخي بفعل وجود الحريري في الخارج وبعيدا عن سدة السلطة، وثانيا التأكيد بأن الحريري هو الزعيم السنيّ الاول في لبنان وان ما افرزته الانتخابات النيابية الاخيرة ، لم  يفرز قيادات بديلة ، وانما نوابا عاديين، بالرغم من عدم ترشحه وخوضه للانتخابات  المذكورة وغيابه بالخارج،  والثالث بعث رسالة مهمة ان لا بديل عن  زعامة  الحريري  والدليل على ذلك، بقاء الساحة السنيّة فارغة من الزعامات .

"اللواء": الحريري يرفض في لقاءاته الاعلان عن انهاء قرار تعليق عمله السياسي

محليات

الحريري

بيت الوسط

14 شباط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جعجع في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: حاورتهم لكنهم غدروك
جعجع التقى فرونتيسكا في معراب: من الضروري أن يأخذ الخارج التوازن الجديد بعين الاعتبار

اقرأ ايضا في محليات

الجديد واكبت فعاليات إحياء ذكرى 14 شباط
Play
07:34
Play

الجديد واكبت فعاليات إحياء ذكرى 14 شباط

الجديد واكبت فعاليات إحياء ذكرى 14 شباط

07:34

الجديد واكبت فعاليات إحياء ذكرى 14 شباط

الجديد واكبت فعاليات إحياء ذكرى 14 شباط

بالفيديو - الحريري أمام الحشود من بيت الوسط: قولوا للجميع انكم رجعتم الى الساحة
Play
07:03
Play

بالفيديو - الحريري أمام الحشود من بيت الوسط: قولوا للجميع انكم رجعتم الى الساحة


قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

07:03

بالفيديو - الحريري أمام الحشود من بيت الوسط: قولوا للجميع انكم رجعتم الى الساحة


قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024