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محليات

الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط

2024-02-15 | 05:58
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الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط
الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط

استقبل الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الذي قال إثر اللقاء: "جئت اليوم إلى هذه الدار الكريمة لكي أقول أهلا وسهلا بابن الشهيد رفيق الحريري دولة الرئيس سعد الحريري، وهو طبعا مرحب به لأنه ابن البلد ولأنه مسكون في وجدان هذا البلد".

وأكد أن "اللقاء يأتي على وقع اعتداءات إسرائيلية سافرة في جنوب لبنان، مجزرة بسبعة مدنيين عزل قتلوا بدم بارد في الجنوب. نسأل الله أن تذهب الأمور في الداخل اللبناني بطريقة إيجابية من خلال اتفاق الأفرقاء السياسيين على أن يكون هناك رئيس للجمهورية قريبا جدا حتى تستقيم الأمور. وفي ما خص الاعتداءات الإسرائيلية، نضع هذا الأمر في عهدة وفي وجه كل الإنسانية".

ثم التقى الرئيس الحريري وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الذي قال: "اللقاء اليوم مع الرئيس الحريري كان ممتازا، فهو يأتي أولًا في ذكرى الرئيس الراحل رفيق الحريري، حيث استذكرنا كل ما قام به الشهيد من دور لبناء الدولة والمجتمع والاقتصاد، وبخاصة في هذه اللحظة الصعبة جدا علينا من تمادي جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات على لبنان والجنوب. وقد تذكرنا دور الرئيس الشهيد في حماية لبنان، وأهمية أن تكون كل المكونات اللبنانية مع بعضها البعض لحماية البلد وتحصينه مما يمكن أن يكون قاس جدا إذا حصل، من توسيع للاعتداءات الإسرائيلية".

أضاف: "كما تحدثنا عن كل القضايا، بخاصة ما يتعلق بالمناطق وما تقوم به وزارة البيئة من حماية البيئة والغابات والمحميات وإدارة الموارد والنفايات، حيث أجرينا جولة سريعة حول الواقع الذي نحن فيه".

كما استقبل الرئيس الحريري وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان وبحث معه الاوضاع العامة.

والتقى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي أوضح أن "اللقاء اليوم جاء لاستذكار كل ما مررنا به على مدى الأعوام الـ 19 الماضية، وخسارة لبنان لشخصية مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط

محليات

سعد الحريري

بيت الوسط

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