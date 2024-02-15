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محليات

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط الجاري

2024-02-15 | 06:35
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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط الجاري
بري دعا الى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط الجاري


دعا رئيس مجلس النواب نبي بري لجان المال والموازنة ، الادارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة  الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024 ، وذلك لدرس جدول الآعمال الاتي : 
١- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية .

٢- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في مدارس الخاصه المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956/3 .

٣- اقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائيه على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله .
بري دعا الى جلسة للجان المشتركة يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط الجاري

محليات

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جلسة لجان

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