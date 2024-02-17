ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

صحيفة البناء



ـ كواليس



توقّعت مصادر فلسطينية في غزة أن تكون هناك جولة أولى من معركة رفح قبل أن تتبلور معالم مرحلة جديدة من التفاوض. وقالت إن المسافات المتباعدة في النظرة للتفاوض نابعة من نظرات متفاوتة نحو معركة رفح. ويبدو أن جيش الاحتلال يحتاج إلى اختبار عملي لما سيحدث في معركة رفح حتى يبدأ بالتسليم بأن وقف الحرب خيار حتميّ وأن تبادل الأسرى يجب أن يعكس موازين القوى التي تثبتها مواجهات الميدان.



ـ خفايا



تتبّعت السفارات الغربية مباشرة وعبر استضافة خبراء من أصدقائها في مقارها للاستماع إلى خطاب السيد حسن نصرالله والمشاركة الفورية في تبادل الآراء التقييميّة. وقال أحد الخبراء الذين شاركوا في واحدة من السفارات الغربية بهذه الندوات المفتوحة إن القلق الغربي هو من أن يكون وراء خطاب السيد نصرالله استخدام أسلحة نوعية ثقيلة وبعيدة المدى نحو تجمّعات سكنية استيطانية من خلال القول بأن الردّ على الدماء سيكون بالدماء، وأن لدى المقاومة القدرة الصاروخيّة التي تطال من كريات شمونة الى إيلات.



*******************



صحيفة الجمهورية



ـ وزير لبناني زار عاصمة غربية كبرى أخيراً صارح المسؤولين فيها بمعارضة سياستها حيال النزوح السوري الى لبنان.

ـ رجحت أوساط سياسية أن يكون الموقف اللافت لقطب سياسي من حزب فاعل كناية عن رسالة موجهة الى الخارج أكثر منها الى الداخل.

ـ أبلغ سياسي بارز شخصية سياسية سعت لتليين موقفه من أحد المقربين القدامى منه:مَن يخوننا ليس منا.



*******************



صحيفة اللواء



ـ همس



تمرُّ الأوضاع المعيشية والاجتماعية في دولة مجاورة بأسوأ مراحل التردي والفوضى والتراجع الى الوراء.



ـ غمز

يؤثر نقص الليرة لدى المصارف على حركة تسديد الرواتب والمعاملات، في ضوء السياسة النقدية المتبعة للحؤول دون تفلُّت سعر صرف الدولار.



ـ لغز



أدت سرقة الاحتلال الاسرائيلي لأموال فلسطينية، الى تأخر رواتب موظفين تابعين لها في لبنان لأكثر من 70 يوماً، ومفتوحة أيضاً.



*******************



صحيفة النهار



ـ ضغوط متزايدة قد تؤدي إلى إسقاط مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف

بات أكيداً أن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها سيسقط في مجلس الوزراء إذا نوقش قبل بلوغه مجلس النواب بفعل الضغوط المتزايدة من جهات عدة تقاطعت على رفضه واسقاطه.

ـ مرجع سياسي: الموقف الفرنسي بدأ يتماهى مع الموقف الأميركي تجاه لبنان

يردد مرجع سياسي في مجالسه أن الموقف الفرنسي بدأ يتماهى ويتطابق كلياً مع الموقف الأميركي تجاه الوضع اللبناني.

ـ تسارع الأحداث وتزايد الخسائر بشكل كبير في قرى الجنوب

عندما يسأل رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر عن حجم الأضرار في قرى الجنوب يجيب: قبل ساعات كانت الأرقام والتقديرات كذا وكذا ولكن حالياً لا أعلم. ويأتي جوابه بسبب تسارع الأحداث وازدياد الخسائر بشكل كبير.

ـ الرسائل الإسرائيلية لم تعد تعني شيئاً للجنوبيين!

لم تعد الرسائل الإسرائيلية عبر الإعلام ووسائل التواصل تعني شيئاً للجنوبيين الذين يقابلونها باستهزاء.



*******************



صحيفة نداء الوطن



ـ استغربت جهات سياسية حجم الأزمة بين «تيار المستقبل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» والتي تسببت بها اجراءات وزير التربية بحق بعض الموظفين في الوزارة، وأشارت إلى أنّ حجم ردة الفعل يظهر عمق المصالح التي يقيمها «التيار» في وزارة التربية وفي قطاع المعادلات والشهادات تحديداً.

ـ موظفان في المالية محسوبان على جهة سياسية واحدة يتصارعان على المكلفين الذين يسددون ضرائبهم وكل منهما يوصي بتسديد المبالغ المستحقة في فرع لتحويل الأموال، يخصه.

ـ يكرر بعض الوزراء في مجالسهم عدم ممانعتهم في تقديم مساعدة للجنوب رغم عدم مسؤولية الدولة عما يحصل شرط عدم مرورها بالصناديق التي تحوم حولها الشبهات.



*******************



الأنباء



*طروحات مقبولة



طروحات سابقة قد تكون أكثر قبولاً في هذه المرحلة تمهيداً لأي تسوية مقبلة.



*كتمان



لوحظ أن الكتمان رافق عملية نوعية لم تتبناها أي جهة رسمياً، وإن كانت مجهولة معلومة.



___________________________________________________