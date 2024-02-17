الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الامطار الغزيرة تشتد بعد ظهر الغد

2024-02-17 | 05:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الامطار الغزيرة تشتد بعد ظهر الغد
الامطار الغزيرة تشتد بعد ظهر الغد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غداً الاحد غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارة الأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويخف تأثيره بدءا من مساء الإثنين ويستقر تدريجيا صباح يوم الأربعاء.

تحذير: من سلوك الطرق الجبلية فوق ال 1700 متر بسبب تراكم الثلوج.

ملاحظة: يمكن لوسائل الاعلام والراغبين بالحصول على كمية المتساقطات بشكل دوري التقدم بطلب رسمي لدى مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر يدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ارتفاع ال 1500 متر.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارةالأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500 متر.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 1700 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وضباب عل المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع امطار محلية متفرقة وحدوث انفراجات واسعة نهارا، تتركز الأمطار مساء شمال البلاد والتي تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1600 متر.
الامطار الغزيرة تشتد بعد ظهر الغد

محليات

الطقس

مصلحة الارصاد الجوية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملحم خلف : القوى السياسية بحالة إنقلاب.. والإستحقاق الرئاسي واضح ولا يحتاج الى حوار
وجدي العريضي : تحرّك فرنسي "قوي" بشأن الجنوب

اقرأ ايضا في محليات

الحريري وعودة بحثا آخر التطورات هاتفياً
07:35

الحريري وعودة بحثا آخر التطورات هاتفياً

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده تخلله بحث في آخر التطورات.

07:35

الحريري وعودة بحثا آخر التطورات هاتفياً

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده تخلله بحث في آخر التطورات.

بصاروخ "فلق 1".. حزب الله يعلن إستهداف ثكنة برانيت
06:36

بصاروخ "فلق 1".. حزب الله يعلن إستهداف ثكنة برانيت

صدر عن حزب الله البيان التالي:

06:36

بصاروخ "فلق 1".. حزب الله يعلن إستهداف ثكنة برانيت

صدر عن حزب الله البيان التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024