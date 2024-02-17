في حي السلم... الجيش يوقف مواطنة لإيوائها أحد أبرز المطلوبين وضبط كمية من المخدرات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/2/2024، نفّذت دوريّة من ​مديرية المخابرات​ تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في منطقة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت اللّبنانيّة (س. ز.)، لإيوائها اللّبناني (ي. ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب، ومشاركته في إطلاق النّار أثناء تنفيده عمليّة سرقة؛ ما أدّى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15/2/2024".



