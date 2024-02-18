الانباء الكويتية : الحريري يمدد زيارته

كشفـت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان الرئيس سعد الحريري مدد زيارته إلى لبنان لفترة محدودة، وذلك بسبب تزايد طلب اللقاءات به سياسيا وروحيا واجتماعيا واقتصاديا وشعبيا، بالإضافة إلى اللقاءات التي يعقدها بعيدا عن الإعلام على كل المستويات.

وكشف زوار الحريري ، بحسب الصحيفة ، ان عودة الحياة إلى بيت الوسط أعطت دفعا للحياة السياسية اللبنانية الراكدة، وطمأنت جمهوره بأن السياسة الحريرية باقية رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتعليق العمل السياسي هو مؤقت لبلورة الظروف الخاصة التي تعني الرئيس الحريري، وان العلاقة مع أصدقائه وجمهوره مستمرة في كل المراحل، وسيبقى متواصلا مع جمهوره المنتشر في كل المناطق اللبنانية.