وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال للجديد: سأقدم كتابا لمجلس الوزراء لتعديل اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين في المدارس الزراعية

حسن الدر لـ #وهلق_شو: على الرغم من أن "إسرائيل" تخرق القرار 1701 مرارا الا اننا لم نسمع سمير جعجع يدعو لتطبيق هذا القرار الا عندما بدأت الحرب في 7 تشرين