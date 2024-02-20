بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم

إستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.
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اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "أول ما يجب على البشرية أن تفعله وعلى أعضاء الأمم المتحدة أن يفعلوه هو أن يسقطوا عضوية الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة لأنه مارس جرائم ضد الإنسانية ومارس حملة إبادة جماعية وتوحّش وافترس وانتقم وبالغ في القتل ودمّر كلّ معالم الحياة واستقوى على الأطفال والنساء وعلى المدنيين والمستشفيات والمرضى والأطباء كما واستقوى على خيام النازحين وعلى لقمة العيش التي منعها أن تصل إلى أهل فلسطين. وتابع رعد : العدوّ أراد أن يسجّل صورةً للنصر فإذا به يُسجّل أبشع صور الإنتقام والجريمة".