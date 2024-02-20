باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

إستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.