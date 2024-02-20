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محليات

باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

2024-02-20 | 06:27
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باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من &quot;إنفلات الأوضاع في المخيمات&quot;
باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

إستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.

وكان للوزير باسيل موقف واضح من ضرورة العمل مع الدول الصديقة في الاتحاد الاوروبي كما الدول العربية الشقيقة لتظهير التداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع في المخيمات وما قد ينتج عنها من تهديد امني وموجات نزوح تطال أوروبا ودول المنطقة. كما تحفيز الأشقاء والأصدقاء لتحمل المسؤولية المشتركة تجاه الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.
باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

محليات

جبران باسيل

دوروتي كلاوس

الأنروا

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تكليف القاضي جمال الحجار بمهام مدعي عام التمييز.. ومصادر قضائية تكشف للجديد التفاصيل
10:26

تكليف القاضي جمال الحجار بمهام مدعي عام التمييز.. ومصادر قضائية تكشف للجديد التفاصيل


كلّف رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود القاضي جمال الحجار بمهام مدعي عام التمييز مكان القاضي غسان عويدات الذي يتقاعد يوم الجمعة المقبل.

10:26

تكليف القاضي جمال الحجار بمهام مدعي عام التمييز.. ومصادر قضائية تكشف للجديد التفاصيل


كلّف رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود القاضي جمال الحجار بمهام مدعي عام التمييز مكان القاضي غسان عويدات الذي يتقاعد يوم الجمعة المقبل.

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