توضيح من مالكي العقار المنهار في الشويفات: لم نتلق أي إنذار سابق بالإخلاء

صدر عن مالكي العقار المنهار في الشويفات البيان التالي:

"جراء الكارثة الآليمه التي حلت بنا وبسكان المبنى في مدينة الشويفات حي الأمراء نتوجه إلى اهالي وأقارب الضحايا ببالغ الحزن والأسى وبأحر التعازي سائلين المولى ان يتغمدهم بعظيم رحمته كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والسلامة الدائمة لجميع الناجيين من هذا المصاب الجلل.

كما يهمنا ان نوضح للراي العام ما يلي:

- ان سبب انهيار المبنى وكما قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الخير هو بسبب عوامل الطبيعة وبالتحديد انزلاق للاتربه والصخور المحملة بمياه الأمتار الغزيرة من الجبل الواقع خلف البناء.

- ان البناء المنهار كان مرخصا ومشيد وفق الأصول الهندسية السليمة والمتعارف عليها علميا ولم يكن متصدع قبل وقوع الحادث ولم يتلقى مالكي البناء اي إنذار سابق بالاخلاء لا من بلدية مدينة الشويفات ولا من اي جهة رسمية أخرى كما ادعى البعض.

وعليه ندعو الإعلام الذي نحترم دوره في مثل هكذا كوارث طبيعية ان يتحرى الحقيقه والدقه في نشر الاخبار وعدم الاخذ بكلام بعض المتطفلين من الذين استبقوا التحقيق واعلنوا غير الحقيقه

كما نتقدم من كل الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات الخاصة بالشكر الجزيل على المساهمة والتعاون في مساعدة العالقين تحت المبنى المنهار ورفع الانقاض كما نشكر المؤسسات الصحية التي ساهمت في معالجة المصابين والجرحى".