موظفو وزارة العمل يتوقفون كلياً عن العمل: لعقد جلسة مخصصة لإقرار حقوق العاملين في القطاع العام

إجتمع موظفو وزارة العمل في الادارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، قرروا "التوقف كلياً عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم"، وأدانوا "التمييز الحاصل بين موظفي الادارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام".