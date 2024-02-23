وزارة الصحة تدين العدوان الاسرائيلي على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بليدا : استمرار العدو بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي

وزارة الصحة تدين العدوان الاسرائيلي على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بليدا : استمرار العدو الاسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي

دانت وزارة الصحة العامة في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي "بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا والذي أدى إلى سقوط شهداء من الدفاع المدني وتدمير المركز بشكل كامل بالاضافة الى تدمير عدد كبير من سيارات الاسعاف التابعة للمركز. "

وذكرت الوزارة بأن "هذا الاعتداء على مركز صحي غير عسكري ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان بل انه متكرر على أكثر من مركز صحي بما يخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف."

وتابعت الوزارة انها "تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته او جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وان استمرار العدو الاسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الانسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشدد انظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".